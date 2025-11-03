Bahnverkehr in Baden-Württemberg: Südwest-Landesbahn will wachsen – in NRW

Die Südwestdeutsche Landesverkehrs-Gesellschaft, die größtenteils dem Land gehört, bewirbt sich um Aufträge in Nordrhein-Westfalen. Die Landtags-SPD will wissen, wohin die Reise geht.
Aktivitäten der Südwestdeutschen Landesverkehrs-Gesellschaft in Nordrhein-Westfalen haben die Landtags-SPD auf den Plan gerufen. Die Sozialdemokraten wollen wissen, ob Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in die strategischen Überlegungen eingebunden gewesen ist, dass sich die überwiegend in Landesbesitz befindliche Bahngesellschaft in anderen Bundesländern auf Wachstumskurs begibt.