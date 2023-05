1 Fährt Flixtrain im kommenden Jahr nach Wien? Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Geht es von März 2023 an häufiger umsteigefrei auf der Schiene von Stuttgart nach Wien? Das legt ein Antrag nahe, den Österreichs staatliche Gesellschaft für Schienenverkehrsmarktregulierung, Schienen-Control, Mitte April veröffentlicht hat. Darin beantragt das deutsche Bahnunternehmen Flixtrain die notwendigen Trassenkapazitäten auf dem Schienennetz der Alpenrepublik, um Züge von Wien via Salzburg und München nach Stuttgart und zurück fahren zu lassen. Demnach würde das Angebot am 30. März 2023 erstmals gelten und am 9. Dezember 2023 enden. Am Tag danach tritt ein neuer Fahrplan in Kraft.