Wie erleben Pendler den ersten Tag der Streckensperrung zwischen Fellbach und Bad Cannstatt? Wir haben uns umgehört.
Die Menschentraube ist so groß, dass klar ist, dass nicht alle in dem Bus Platz haben. Als wirklich keiner mehr reinpasst, schließen sich die Türen, und der völlig überfüllte Bus, in dem die Menschen eng an eng stehen, rollt mit beschlagenen Scheiben von der Waiblinger Dammstraße Richtung Stuttgart. „Ein Bus reicht vorne und hinten nicht“, sagt eine Frau und schüttelt den Kopf. Sie ist eine der Fahrgäste, die draußen bleiben mussten am Montagmorgen. Der Bus des Schienenersatzverkehrs, der den Stuttgarter Hauptbahnhof ansteuert, ist ohne sie losgefahren.