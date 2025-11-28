Pendler müssen ab Montag, 1. Dezember, deutlich mehr Zeit und Nerven einplanen. Die Vollsperrung zwischen Fellbach und Cannstatt bedeutet: Ab in den Ersatzbus.
Der Countdown läuft, und Pendler haben sich das Datum sicher schon dick in den Kalender eingetragen: Drei Wochen lang komplett gesperrt ist ab Montag, 1. Dezember, die Bahnstrecke zwischen Cannstatt und Fellbach. Das heißt: Die Pendler aus dem Remstal müssen nach Stuttgart in Busse des Schienenersatzverkehrs steigen, die dann in Stoßzeiten voraussichtlich voll sein werden und bei dichtem Verkehr ebenso im Stau stehen. Für Pendler heißt es: Mehr Zeit und Nerven bleiben auf der Strecke. Drei Wochen dauern die Bauarbeiten mit der Sperrung der Strecke Bad Cannstatt-Fellbach von Montag, 1. Dezember, 1.30 Uhr, bis zum Sonntag, 21. Dezember, 4 Uhr.