Bahnverkehr im Raum Stuttgart: Deutsche Bahn verschiebt Großbaustelle in Stuttgart und verwirrt Kunden

Die Deutsche Bahn hat eine wochenlange Großbaustelle im Knoten Stuttgart kurzfristig um knapp vier Wochen verschoben. Betroffene Abo-Kunden erhielten zunächst falsche Informationen.
Die lange vernachlässigten Gleise der Deutschen Bahn müssen in einem Kraftakt wieder auf Vordermann gebracht werden. Doch die Vielzahl der Baustellen, die immer wieder Fahrgäste ausbremsen, verwirrt auch die DB selbst. Dabei bleibt die Kommunikation mit treuen Abo-Kunden auf der Strecke, wie ein aktuelles Beispiel aus Stuttgart zeigt.