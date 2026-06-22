Bahnverkehr im Raum Stuttgart: Deutsche Bahn verschiebt Großbaustelle in Stuttgart und verwirrt Kunden

Die Deutsche Bahn hat eine wochenlange Großbaustelle im Knoten Stuttgart kurzfristig um knapp vier Wochen verschoben. Betroffene Abo-Kunden erhielten zunächst falsche Informationen.

Die lange vernachlässigten Gleise der Deutschen Bahn müssen in einem Kraftakt wieder auf Vordermann gebracht werden. Doch die Vielzahl der Baustellen, die immer wieder Fahrgäste ausbremsen, verwirrt auch die DB selbst. Dabei bleibt die Kommunikation mit treuen Abo-Kunden auf der Strecke, wie ein aktuelles Beispiel aus Stuttgart zeigt.

Eigentlich wollte die Bahn Ende dieser Woche eine Großbaustelle im Knoten Stuttgart einrichten. Nun verschiebt sie die Maßnahme kurzfristig um knapp vier Wochen. Fernpendler, die sich schon auf die Einschränkungen eingerichtet haben, müssen abermals umplanen.

In einer E-Mail vom 1. Juni, die unserer Redaktion vorliegt, informierte das Abo-Team der DB einen Kunden aus Stuttgart über Kulanzregelungen „für die Baustelle Knoten Stuttgart im Zeitraum vom 26. Juni bis 12. September 2026“. Angeboten wurden wahlweise eine zeitweise Sperrung des Abonnements oder eine anteilige Erstattung.

Der Kunde entschied sich daraufhin für eine Sperrung seines Fernverkehrs-Abos während der angekündigten Bauphase. Erst am 19. Juni erhielt er eine neue Nachricht der Bahn. Darin heißt es: „Die Baustelle am Knoten Stuttgart beginnt entgegen der ursprünglichen Planung nicht am 26. Juni, sondern erst am 20. Juli um 1 Uhr.“ Die bereits hinterlegte Abo-Sperrung sei deshalb angepasst worden. Allerdings hatte der Kunde für einzelne Tage während des ursprünglich angesetzten Sperrzeitraums Einzelfahrscheine für eine Ersatzroute gebucht, die nun hinfällig sind.

Auf Anfrage der unserer Redaktion räumt die Bahn die widersprüchlichen Angaben ein. „Die Diskrepanz bei den Zeitangaben zur Baustelle beruht auf einem alten Wert, der mittlerweile korrigiert wurde“, erklärt ein Bahnsprecher. In einer Übersicht zu Großbaustellen aus dem Dezember 2025 sei die Maßnahme noch vom 26. Juni geführt worden. Diese Information sei in den Systemen von DB Vertrieb hinterlegt und bei Kundenanfragen verwendet worden.

Deutsche Bahn verschiebt Baustellentermin in Stuttgart

Erst vor Kurzem habe DB Fernverkehr „eine detailliertere Information zur Baustelle am Knoten Stuttgart mit dem nun korrekten Beginn der Baumaßnahme am 20. Juli 2026“ an DB Vertrieb übermittelt. Daraufhin seien die Systeme korrigiert und die Mitarbeitenden informiert worden.

Die Bahn spricht von lediglich zwei Fällen, in denen Kunden wegen der zunächst angekündigten Bauphase eine Sperrung ihres Fernverkehrs-Abos beantragt hatten. Beide seien inzwischen über den späteren Baubeginn informiert worden.

Zahlreiche Einschränkungen für Bahnreisende in Stuttgart

Vom 20. Juli bis 12. September kommt gleichwohl einiges Ungemach auf Bahnreisende in Stuttgart und in der Region zu. Wegen Instandhaltungs- und Ausbauarbeiten reduziert die DB die Zahl der Züge, die den Stuttgarter Hauptbahnhof anfahren. Abweichend halten Züge stattdessen in Vaihingen/Enz, in Stuttgart-Vaihingen und in Esslingen. So wird die ICE-Linie Dortmund-München um Stuttgart herumgeleitet und hält lediglich in Vaihingen/Enz und Esslingen. Gleiches gilt für die internationalen Züge nach Klagenfurt und Graz. Auch die ICEs zwischen Karlsruhe und München halten nur in Vaihingen/Enz und Esslingen. Zwischen Heidelberg und Stuttgart gibt es in dieser Phase keine durchgehenden Fernverkehrszüge.