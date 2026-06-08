Bahnverbindung: Eine der längsten Zugstrecken Europas startet Ende Juni

Ab dem 25. Juni startet eine neue Bahnverbindung quer durch Europa. Die mehr als 1.300 Kilometer lange Strecke führt von der polnisch-ukrainischen Grenze bis nach Frankfurt am Main. Die Betreiber setzen auf Komfort, günstige Tickets und klimafreundliches Reisen.
Wer Europa künftig bequem auf der Schiene durchqueren möchte, bekommt Ende Juni eine neue Möglichkeit. Am 25. Juni startet der private Bahnbetreiber Leo Express eine Direktverbindung zwischen Przemyśl im Südosten Polens und Frankfurt am Main. Die Strecke ist rund 1.300 Kilometer lang und zählt damit zu den längsten durchgehenden Zugverbindungen Europas.