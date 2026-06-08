Bahnverbindung: Eine der längsten Zugstrecken Europas startet Ende Juni

Ab dem 25. Juni startet eine neue Bahnverbindung quer durch Europa. Die mehr als 1.300 Kilometer lange Strecke führt von der polnisch-ukrainischen Grenze bis nach Frankfurt am Main. Die Betreiber setzen auf Komfort, günstige Tickets und klimafreundliches Reisen.

Wer Europa künftig bequem auf der Schiene durchqueren möchte, bekommt Ende Juni eine neue Möglichkeit. Am 25. Juni startet der private Bahnbetreiber Leo Express eine Direktverbindung zwischen Przemyśl im Südosten Polens und Frankfurt am Main. Die Strecke ist rund 1.300 Kilometer lang und zählt damit zu den längsten durchgehenden Zugverbindungen Europas.

Von der ukrainischen Grenze bis ins Rhein-Main-Gebiet Der Zug startet am Nachmittag um 13:31 Uhr in Przemyśl, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt nahe der ukrainischen Grenze. Von dort führt die Route über Krakau, Ostrava und Prag weiter nach Deutschland. Geplante Zwischenhalte sind unter anderem in Dresden, Leipzig und Frankfurt Süd, bevor der Zug in den frühen Morgenstunden den Frankfurter Flughafen erreicht. In Gegenrichtung verlässt der Zug Frankfurt morgens um 08:27 Uhr und erreicht Przemyśl nachts um 02:23 Uhr.

Betreiber der Strecke ist die tschechische Bahngesellschaft Leo Express. Unternehmenschef Peter Köhler betont in einem Statement nicht nur die verkehrliche Bedeutung der Verbindung: "Mit dieser neuen Verbindung überwinden wir die Trennlinien zwischen West- und Osteuropa, verknüpfen bedeutende europäische Zentren und verbessern die Anbindung der Ukraine.". Die neue Strecke solle also nicht nur wichtige Wirtschaftszentren verbinden, sondern auch Reisenden aus der Ukraine einen besseren Zugang nach Mitteleuropa ermöglichen.

Komfort statt Kurzstrecke

Die Tickets sollen laut "Der Standard" bereits ab zehn Euro erhältlich sein, wobei die Preise je nach Buchungszeitpunkt, Reisestrecke und -klasse variieren. An Bord stehen verschiedene Komfortklassen zur Verfügung. Reisende können WLAN, Steckdosen am Platz sowie gastronomische Angebote nutzen. Zielgruppe sind sowohl Geschäftsreisende als auch Urlauber, die eine Alternative zu Flugreisen suchen.

Die neue Verbindung passt zu einem europaweiten Trend. Viele Bahngesellschaften investieren derzeit in grenzüberschreitende Fernverbindungen, um das Reisen mit dem Zug attraktiver zu machen. Hintergrund sind Klimaschutzziele und die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Reisemöglichkeiten. Während Kurzstreckenflüge zunehmend kritisch betrachtet werden, gilt die Bahn als vergleichsweise umweltfreundliches Verkehrsmittel.

Lange Zugreisen werden selbst zur Attraktion

Dabei geht es längst nicht nur um den Transport von A nach B. Viele lange Bahnstrecken haben sich zu touristischen Erlebnissen entwickelt. Zu den bekanntesten europäischen Routen zählt die Verbindung von Paris nach Wien mit dem Nightjet. Ebenfalls beliebt ist die Strecke von Stockholm nach Narvik, die durch die spektakulären Landschaften Nordschwedens und Norwegens führt. Als Klassiker gilt zudem die Fahrt mit dem Bernina Express durch die Alpen zwischen der Schweiz und Italien.

Die neue Verbindung von Przemyśl nach Frankfurt reiht sich in diese Entwicklung ein. Sie verbindet mehrere europäische Metropolen, drei Länder und unterschiedliche Kulturräume auf einer einzigen Reise und macht damit die Fahrt selbst zu einem Teil des Urlaubserlebnisses.