1 Auf freier Strecke musste die Regionalbahn evakuiert werden. Foto: SDMG

Nach ersten Ermittlungen vermutet die Bundespolizei, dass menschliches Versagen für einen Bahnunfall am Freitag bei Plochingen verantwortlich sein könnte. Nach der Zwangsbremsung einer Regionalbahn mussten 300 Fahrgäste den Zug verlassen.











Nach einem Bahnbetriebsunfall, der sich am Freitagabend auf der Strecke zwischen Plochingen und Wendlingen ereignet hat, zieht die Polizei menschliches Versagen als Ursache in Betracht. Eine mit etwa 300 Reisenden besetzte Regionalbahn war von Stuttgart in Richtung Tübingen unterwegs gewesen. Kurz nach dem Plochinger Bahnhof hatte es gegen 18.10 Uhr eine Zwangsbremsung des Zuges gegeben, zudem entwickelte sich Rauch. Zwei Passagiere wurden bei dem Zwischenfall leicht verletzt und mussten noch vor Ort medizinisch behandelt werden. Eine Oberleitung wurde beschädigt und musste gesichert werden, um den Zug evakuieren zu können. Die Bahnstrecken nach Wendlingen und Göppingen mussten zeitweise komplett gesperrt werden, Zugausfälle und Verspätungen waren die Folge.