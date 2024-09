Bahnübergang am Niederrhein: 14-Jährige wird von Zug erfasst und stirbt

Bahnübergang am Niederrhein

1 Bahnübergang in Rees: Eine 14-Jährige ist von einem Zug erfasst worden und gestorben. Foto: dpa/Guido Schulmann

Eine 14-Jährige will trotz geschlossener Schranke die Schienen überqueren. Sie wird von einem Fernzug erfasst und stirbt.











Link kopiert



Ein 14-jähriges Mädchen ist an einem Bahnübergang in Rees am Niederrhein von einem Zug erfasst und getötet worden. Die Schülerin habe trotz geschlossener Schranke versucht, den Übergang zu überqueren, bestätigte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe seien unklar. Die Bahnstrecke wurde gesperrt, ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Der Vorfall wurde laut Polizei um 7.17 Uhr gemeldet.