Bis zum Samstag gilt die Vollsperrung der Bahnstrecke zwischen Schorndorf und Waiblingen. Wie gehen Pendler mit den Einschränkungen um?
„Das geht jetzt die ganze Woche so“, sagt eine Pendlerin, die am Montagmorgen in der Grabenstraße am nördlichen Ausgang des Schorndorfer Bahnhofs steht. Der jungen Frau ist am Gesicht abzulesen, was das für sie bedeutet. Die Schorndorferin muss jeden Tag zur Arbeit nach Stuttgart. „Da brauche ich jetzt etwa eineinhalb Stunden hin und eineinhalb Stunden wieder zurück. Ich komme jeden Tag zu spät“, sagt sie. „Und das ist ja nicht die erste Sperrung – es waren bisher schon einige, die mich viel Zeit gekostet haben.“