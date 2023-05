1 Seit April ist Geduld gefragt: Der Weg am Waiblinger Bahnhof führt für Bahnreisende in Richtung Stuttgart noch mindestens fünf Wochen über einen Busersatzverkehr. Foto: Gottfried Stoppel

Auch die zweite Bauphase am digitalen Knoten wird mit einer Vollsperrung der Bahnstrecke zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt verbunden sein. Bis 29. Juli werden Pendler und Reisende weiter auf Ersatzbusse umsteigen müssen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am späten Nachmittag hat die Deutsche Bahn (DB) in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gegeben, was ohnehin jeder befürchtet hatte. Auch die zweite – oder in der Lesart der Bahn vierte – Bauphase zur Umstellung des Bahnknotens Stuttgart auf die digitale Zugsicherungstechnik, die am 9. Juni beginnen soll, wird nur mit einer Vollsperrung der Strecke zwischen Waiblingen und Stuttgart bewältigt werden.