Bahnstrecke Stuttgart-Berlin: ICE fährt wieder durch das Bottwartal – mit einer Ausnahme

Wegen einer Streckensperrung wird der Sprinter ab Dienstag erneut durch den Kreis Ludwigsburg umgeleitet. Für Zugfans gibt es diesmal eine entscheidende Änderung.
Im vergangenen Dezember hat er unter Bahnfans für Furore gesorgt, jetzt gibt es schon das Comeback: Der ICE-Sprinter zwischen Stuttgart und Berlin fährt ab kommendem Dienstag wieder durch den Bahnhof Ludwigsburg und damit auch über das Neckarviadukt bei Marbach. Diesmal haben Trainspotter sogar einen Monat lang Zeit, den Zug zu beobachten.