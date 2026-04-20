1 Der Mann habe sich nach dem Unfall über eine Stunde lang zu einem Anwesen geschleppt (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein Baggerfahrer arbeitet nachts an Gleisen einer Bahnstrecke im Schwarzwald. Dann stürzt der Bagger ab, überschlägt sich und landet in einem Fluss. Mit schweren Folgen für den Fahrer.











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Ein Baggerfahrer hat sich beim Arbeiten an Bahngleisen im Schwarzwald schwer verletzt. Der 52-Jährige arbeitete in der Nacht bei Forbach (Kreis Rastatt) und rutschte mit seinem Bagger ab, woraufhin sich dieser überschlug und in der Murg landete, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe sich nach dem Unfall über eine Stunde lang zu einem Anwesen geschleppt, wo Rettungskräfte alarmiert worden seien. Der Baggerfahrer sei in eine Klinik gebracht worden.