Stuttgart - In Diplomaten-Kreisen würde man wohl von einem engagierten Meinungsaustausch sprechen. Bei einer Videokonferenz von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Montagabend wurden die unterschiedlichen Sichtweisen zur Gäubahn deutlich. Dissens gibt es in der Frage, wie mit den Reisenden aus dem Südwesten des Landes umzugehen ist in der Phase, in der die Gäubahnzüge wegen der Bauarbeiten für Stuttgart 21 nicht mehr den Hauptbahnhof anfahren können. Keine Rolle spielte in der Diskussion, wie von Hermann zu Beginn erklärt, die jüngst bekannt gewordene Idee, einen neuen Tunnel auf den Fildern für die Gäubahn zu bauen.