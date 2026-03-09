Bahnstrecke im Kreis Göppingen: Steine auf Gleise gelegt – Polizei sucht Zeugen

1 Im Kreis Göppingen wurden Steine auf die Gleise gelegt (Symbolbild). Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Ein Unbekannter hat auf die Gleise zwischen den Bahnhöfen Uhingen und Ebersbach an der Fils Schottersteine gelegt. Die Bundespolizei ermittelt und sucht nun Zeugen.











Auf der Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Uhingen und Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) ist es am Freitagnachmittag zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gekommen: Ein bislang Unbekannter hat laut der Bundespolizei mehrere Schottersteine auf den Gleisstrang gelegt. Ein Lokführer eines vorbeifahrenden Zuges meldete dies gegen 13.30 Uhr an die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn.