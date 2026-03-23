Bahnstrecke Fulda-Hanau: ICE fährt gegen Baggerarm – Baggerfahrer verletzt

Schreck für die Passagiere eines ICE bei Gelnhausen: Ihr Zug stößt mit einem Baggerarm zusammen, der Fahrer des Baufahrzeugs wird verletzt. Die Strecke ist bis auf Weiteres gesperrt.
Ein mit rund 650 Passagieren besetzter ICE ist am Morgen auf der Bahnstrecke Fulda-Hanau nahe Gelnhausen gegen den Greifarm eines Baggers gefahren. Dabei sei der Baggerfahrer leicht am Kopf verletzt worden, teilte die Bundespolizei mit. Er wurde zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Für die Fahrgäste und das Zugpersonal verlief der Unfall auf der vielbefahrenen Strecke glimpflich, von ihnen sei niemand verletzt worden.