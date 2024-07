Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim: „Katharina, die Große“ auf Riedbahn im Einsatz

1 Die viel befahrene Bahnstrecke Frankfurt-Mannheim ist seit Mitte Juli für Bauarbeiten voll gesperrt. Foto: dpa/Arne Dedert

Mit der Riedbahn ist aktuell eine wichtige Bahnverbindung in Deutschland monatelang gesperrt, um grundlegend saniert zu werden. Aber was passiert auf der Großbaustelle?











Zweieinhalb Wochen nach dem Start ist die Sanierung der Riedbahn in vollem Gange. Zunächst seien die baulichen Voraussetzungen für die Modernisierung der Strecke geschaffen wurden, teilte die Deutsche Bahn mit. Derzeit werde gemeinsam mit den Baufirmen insbesondere an der Erneuerung des Oberbaus, also der Einheit von Gleisen, Weichen und Bettung, gearbeitet. Dabei kämen diverse Großmaschinen und besondere Technik zum Einsatz.