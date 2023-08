Ein ausgemusterter Zug wird zum Retter in der Not

8 Vorübergehend Endstation: Die Silberlinge-Wagen mit blau-roter-Lackierung am Böblinger Bahnhof Foto: Eibner/Alessandro Marcigliano

Weil die S-Bahn in den Sommerferien nicht fährt, ist ersatzweise ein Pendelzug zwischen Böblingen und Stuttgart unterwegs. Dabei setzt die Deutsche Bahn 1970er-Jahre-Züge ein – ein Trip in die Vergangenheit.









Halt in Böblingen. Die Fahrgäste müssen zweimal rütteln und reißen, bis die Tür endlich aufgeht. Den altmodischen Drehgriff haben die meisten schon lange nicht mehr gesehen – die Art zu öffnen, ist ungewohnt bis längst vergessen. Im Abteil kommen schnell nostalgische Gefühle auf: Das Design stammt aus längst vergangenen Zeiten; die Sitze sind um einiges unbequemer als in modernen Waggons; ein einst vertrautes Schild am Fenster verbietet, Flaschen hinauszuwerfen; die Heizung können die Fahrgäste noch selbst regeln; und die Abteiltüren („Automatik“!) gehen bei der ruckeligen Fahrt regelmäßig langsam auf und zu – wie auf einem schwankenden Schiff.