Wegen lauter Arbeiten an der gesperrten Bahnstrecke zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen bietet die Deutsche Bahn betroffenen Anwohnern einen vorübergehenden Umzug ins Hotel an.

In den nächsten Tagen kommt es auch für Bahnreisende in der Region Stuttgart dicke: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat zum Warnstreik zwischen Sonntag- und Dienstagabend aufgerufen. Gleichzeitig ist die Bahnstrecke zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen von Freitagabend bis 9. Juni gesperrt.

4440 Haushalte angeschrieben

Aber auch die Anwohner der Strecke sind betroffen. Dort arbeitet die Bahn an einer neuen Sicherungstechnik. Angekündigt sind Arbeiten, die nicht geräuschlos über die Bühne gehen. In einem Brief, den die Deutsche Bahn an 4400 Haushalte in unmittelbarer Umgebung der Baustelle verschickt hat, heißt es: „An der Bahnstrecke im Bereich Ihres Wohnorts wird von Montag, 15. Mai bis Sonntag, 21 Mai rund um die Uhr gearbeitet“. Es könne zu „zu Beeinträchtigungen infolge von Lärm kommen“. Die Bahn bietet Betroffenen an, vorübergehend in ein Hotel zu ziehen. Das Angebot gelte für die sechs Nächte zwischen 15. und 21. Mai.

Es ist nicht das erste Mal, dass die DB in Stuttgart zu einer solchen Maßnahme greift. Auch beim Bau von Stuttgart 21 konnten besonders lärmgeplagte Baustellenanlieger vorübergehend in Hotels übersiedeln.

Überschaubarer Rücklauf

„Etwa zwei Dutzend“ der nun Angeschriebenen hätten bislang von dem Angebot Gebrauch gemacht, sagt ein Bahnsprecher in Stuttgart. Diese Quote läge im Bereich dessen, was die Bahn bei vergleichbaren Angeboten erfährt.