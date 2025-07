Bahnreisen: Knödelexpress nach Prag bleibt teilweise erhalten

Prag - Im Zuge einer Modernisierung der Zugverbindungen zwischen Prag und Berlin sollte auch die Ära des beliebten "Knödelexpress" zu Ende gehen. Wie die Tschechischen Eisenbahnen (Ceske drahy -CD) schon früher ankündigten, werden die bisherigen Wagen durch modernere Comfort-Jet-Züge ersetzt. Ab dem 26. Juli wird die Umstellung wirksam, wie die Bahngesellschaft kürzlich in einer Pressemitteilung bestätigte.

Für die nostalgisch anmutenden tschechischen Speisewagen, in denen Schnitzel und andere Speisen noch direkt an Bord zubereitet wurden, gibt es in den modernen Nightjets keinen Platz mehr. Die können dafür Tempo 230 erreichen, während die alten Züge nur auf höchstens 200 Kilometer pro Stunde kamen. Außerdem haben rund 100 Fahrgäste mehr Platz und es können mehr Fährräder mitgenommen werden, verkündeten die tschechischen Eisenbahner stolz.

Wer diesen Stolz nicht teilen will, sondern dem "Knödelexpress" nachtrauert, findet jetzt aber Trost. Denn in einem Teil der Züge wird es den gewohnten Service weiterhin geben. Das ließ der Chef der Tschechischen Bahnen, Michal Krapinec, in einer Pressemitteilung durchblicken, in der eigentlich das Lob für die Qualitäten der neuen Züge im Vordergrund stand.

Wo es die bisherigen Speisewagen weiter gibt

Konkret aufgelistet sind in der Pressemitteilung auch die drei Zugpaare, in denen die ursprünglichen Speisewagen weiter mitgeführt werden. Es sind die Eurocity-Züge EC 378, EC 170 und EC 258 mit Abfahrt von Prag Hauptbahnhof um 10:28, 16:28 und 20:28 nach Berlin (Ankunft 14:43, 20:43 und 00:57) sowie in umgekehrter Richtung nach Prag in den Zügen EC 171 mit Abfahrt Berlin Hauptbahnhof 07:15 (Ankunft in Prag 11:27), EC 379 mit Abfahrt 11:16 ab Berlin Hauptbahnhof (Ankunft in Prag Hauptbahnhof 15:23) und ebenso EC 259 mit Abfahrt in Berlin Gesundbrunnen um 00:16 (Ankunft in Prag Hauptbahnhof 05:23).

Außerdem gibt es weiterhin die aus ungarischen Waggons zusammengestellten Euro-City-Verbindung EC 172 / 173 Hungaria. Die anderen Züge auf der Strecke Prag - Berlin werden bereits durch die Comfort-Jets geleistet, lassen die Ceske drahy wissen. Die beliebten traditionellen Speisewagen werden jedoch nicht ausgemustert, sondern werden künftig auf tschechischen Inlandsverbindungen eingesetzt.