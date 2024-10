Bahnrad-WM: Medaillenregen in Kopenhagen: BDR-Vierer sorgen für Jubel

Medaillenregen in Kopenhagen: BDR-Vierer sorgen für Jubel

Bei der Bahnrad-WM sorgen die Vierer der Frauen und Männer für die ersten deutschen Medaillen.











Eine versöhnliche Silbermedaille für die Frauen, ein historischer Bronze-Erfolg für die Männer: Die Vierer haben bei der Bahnrad-WM in Kopenhagen für einen gelungenen zweiten Wettkampftag für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) gesorgt. Während sich das Quartett mit den Tokio-Olympiasiegerinnen Franziska Brauße, Mieke Kröger und Lisa Klein sowie Lena Charlotte Reißner in der Mannschaftsverfolgung nur Großbritannien geschlagen geben musste, fuhren Benjamin Boos, Tim Torn Teutenberg, Ben Felix Jochum und Bruno Kessler sensationell zur ersten deutschen Männer-Medaille in dieser Disziplin seit 2002.