Bahnhofsvorplatz in Stuttgart-Zuffenhausen: Bücherei wird eingeweiht

Die Einweihung der Stuttgarter Musikschule und der Stadtteilbibliothek Zuffenhausen wird am Samstag, 6. Juli, gefeiert. Nun stehen unter anderem ein frisch sanierter Veranstaltungssaal und die neue 24/7-Medienrückgabe zur Verfügung.











„Die Möglichkeit, jetzt auch in Zuffenhausen rund um die Uhr Bücher und andere Medien zurückgeben zu können, ist ein enormer Servicegewinn für alle Nutzerinnen und Nutzer der Stadtbibliothek Stuttgart“, sagt die stellvertretende Direktorin der Stadtbibliothek Stuttgart, Elke Brünle. Am Samstag, 6. Juli, findet die offizielle Einweihung der neuen Stadtteilbibliothek an der Burgunderstraße 32 statt.