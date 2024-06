1 Am Stuttgarter Hauptbahnhof konnte die Polizei einen tatverdächtigen festnehmen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Marius Bulling

Am Mittwochabend hat sich ein Mann in Esslingen in der Bahnhofstraße vor einer 26-Jähriger entblößt und dabei masturbiert. Wenig später konnte die Polizei in Stuttgart einen Tatverdächtigen festnehmen.











Die Polizei hat am Mittwoch in Stuttgart einen Mann festgenommen, der gegen 21 Uhr in Esslingen eine 26-Jährige belästigt haben soll. Nach Angaben der Polizei entblößte sich gegen 21 Uhr ein Mann vor der Frau und befriedigte sich dabei selbst.