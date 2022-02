1 Der 40-Jährige wurde zunächst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, in dem er am Mittwoch verstarb. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Am Montagvormittag wird ein schwer verletzter 40-Jähriger am Bahnhof Zuffenhausen entdeckt. Zwei Tage später stirbt er in einer Klinik. Da die Hintergründe des Vorfalls noch völlig offen sind, sucht die Polizei nach Zeugen.















Link kopiert

Stuttgart-Zuffenhausen - Ein 40 Jahre alter Mann ist am Montagvormittag an einem Bahnsteig am Bahnhof Zuffenhausen schwer verletzt entdeckt worden. Nun ist der Schwerverletzte in einem Krankenhaus gestorben. Da die Hintergründe des Vorfalls noch im Dunkeln liegen, sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Beamten berichten, sah ein Zeuge den Schwerverletzten gegen 10.45 Uhr am Bahnsteig liegen und setzte daraufhin einen Notruf ab. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 40-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er am Mittwoch verstarb. Da der Hergang bislang unklar ist, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Laut Polizei sei es auch möglich, dass der Mann von einem vorbeifahrenden Zug gestreift wurde. Die Staatsanwaltschaft hat zur Klärung des möglichen Unfalls eine Obduktion anberaumt.

Zeugen, insbesondere Reisende, die sich zu diesem Zeitpunkt in einem dort vorbeifahrenden Zug befanden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden.