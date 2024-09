Bahnhof Waiblingen: Folgenreicher Zoff unter S-Bahn-Fahrgästen

1 Am Bahnhof Waiblingen ist es am Mittwochmorgen zu unschönen Szenen gekommen. Foto: Gottfried Stoppel

Ein 58-Jähriger soll aus einer am Bahnhof Waiblingen haltenden S-Bahn eine 17-Jährige auf den Bahnsteig gestoßen haben, sodass sie sich verletzte. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Link kopiert



Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 58 Jahre alten Mann und zwei 17-jährigen Frauen ist es am Mittwochmorgen am Bahnhof in Waiblingen gekommen. Das meldet die für die Bahnhöfe in der Region zuständige Bundespolizeidirektion Stuttgart. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es gegen 9.20 Uhr beim Halt einer S-Bahn der Linie 2 zunächst zu einen verbalen Disput zwischen den Reisenden gekommen sein, da die beiden 17-Jährigen offenbar den Türbereich blockiert hatten.