1 Im vergangenen Jahr hat auf dem Akademiehof über vier Wochen ein Verweilverbot von 23 Uhr an gegolten. Foto: Simon Granville

Ludwigsburg - In Stuttgart wird die Videoüberwachung in der Innenstadt von Mai an kräftig ausgeweitet. Während die Landeshauptstadt gegen Krawallmacher, Flaschenwerfer und Übergriffige, die Frauen belästigen, aufrüstet, wird Ludwigsburg diesen Schritt nicht gehen. Auf dem Akademiehof, der innerhalb der Barockstadt als Brennpunkt gilt, sind andere Kontrollen vorgesehen – aber keine Kameras. Die Stadt begründet das mit rechtlichen Bedenken, der „Verhältnismäßigkeitsgrundsatz“ sei nicht erfüllt.