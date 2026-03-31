Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt: Schlagring dabei – 22-Jähriger beleidigt Beamte und leistet Widerstand

1 Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Beamte der Bundespolizei kontrollieren am Montag einen 22-Jährigen, der einen Schlagring dabei hat. Der Mann beleidigt die Beamten und leistet Widerstand.











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Ein 22-Jähriger hat am Montag im Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt Bundespolizisten beleidigt und körperlichen Widerstand gegen sie geleistet, nachdem die Beamten einen Schlagring bei ihm gefunden hatten. Wie die Bundespolizei mitteilt, wurden die Beamten nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gegen 16 Uhr im Bahnhof auf den Mann aufmerksam und unterzogen ihn einer Personenkontrolle.