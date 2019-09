1 Die Bundespolizei sucht Zeugen zu dem Vorfall in Schwäbisch Hall-Hessental. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Schwäbisch Hall/Hessental - Rund 20 vermummte Fans des Karlsruher SC haben am Samstagnachmittag am Bahnhof in Schwäbisch Hall-Hessental fünf VfB-Fans – darunter eine Frau – verprügelt und dabei verletzt. Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten am Dienstag melden, befanden sich die Stuttgarter Fans gegen 18 Uhr offenbar auf der Rückreise vom Spiel des VfB gegen Fürth, als sie am Bahnhof Schwäbisch Hall-Hessental umsteigen wollten. Am Bahnsteig hielt unterdessen ein Regionalzug aus Nürnberg in Richtung Stuttgart. Aus diesem stiegen nach derzeitigem Erkenntnisstand etwa 20 vermummte KSC-Anhänger, die auf dem Rückweg von der Partie beim 1. FC Nürnberg waren, aus und griffen die fünf Personen im Alter von 28 bis 34 Jahren unvermittelt mit Faustschlägen und Fußtritten an.

Daraufhin stiegen die Täter offenbar wieder in den selben Zug ein und konnten mit diesem unerkannt flüchten. Die Geschädigten erlitten bei dem Angriff diverse Prellungen und Schürfwunden, eine ärztliche Behandlung lehnten sie jedoch ab. Die Bundespolizei ermittelt nun gegen die unbekannten Täter unter anderem wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs und der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/870350 bei der Polizei zu melden.