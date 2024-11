1 Die Polizei äußert sich zur Tat (Symbolbild). Foto: dpa/Marcus Brandt

Am Bahnhof in Schorndorf belästigt ein 49-Jähriger zwei Frauen sexuell. Das ist über den Hergang bekannt.











Sexuelle Belästigung in Schorndorf: Am Donnerstag kam es nach Angaben der Polizei zu einer exhibitionistischen Handlung am Bahnhof durch einen 49-jährigen Tatverdächtigen.