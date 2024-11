Bahnhof Plüderhausen: Betrunkener bedroht Reisenden

1 Am Bahnhof in Plüderhausen ist am Samstag ein Mann attackiert worden. Foto: dpa/Sven Hoppe

Am Bahnhof in Plüderhausen ist am Samstagabend ein Streit eskaliert: Ein stark alkoholisierter 20-Jähriger bedrohte und beleidigte einen anderen Reisenden.











Am Samstagabend ist es am Bahnhof in Plüderhausen zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem ein 20-Jähriger einen gleichaltrigen Reisenden bedroht hat. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, hatte der Mann den anderen, der auf einer Bank an Bahnsteig Nummer 1 saß, gegen 19.15 Uhr zunächst mehrfach verbal attackiert. Der Anlass dafür ist bisher nicht bekannt.