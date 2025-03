Bahnhof Pasing: 29-Jähriger würgt Kontrolleur in S-Bahn bewusstlos

29-Jähriger würgt Kontrolleur in S-Bahn bewusstlos

1 Vorfall am Bahnhof Pasing Foto: dpa/Sven Hoppe

In Fürstenfeldbruck steigt ein 29-Jähriger in die S-Bahn-Linie 4. Bei Pasing wird er kontrolliert. Er hat kein Ticket dabei und greift den Kontrolleur an.











Ein 29-Jähriger soll einen Kontrolleur bei einer Fahrscheinkontrolle in München bewusstlos gewürgt haben. Der 44-jährige Kontrolleur wollte die Personalien des 29-Jährigen aufnehmen, weil er am Donnerstag ab Fürstenfeldbruck ohne Ticket in der S-Bahn-Linie 4 saß, wie die Bundespolizei mitteilte. Der 29-Jährige weigerte sich und wurde aggressiv.