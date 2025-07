1 Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof Österfeld. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein Lokführer eines Güterzuges erkennt bei der Einfahrt in den Bahnhof Österfeld fünf Jugendliche auf den Gleisen und leitet eine Schnellbremsung ein. Die Jugendlichen flüchten.











Link kopiert



Weil fünf Jugendliche beim Einfahren eines Güterzuges in den Bahnhof Österfeld in Stuttgart-Vaihingen über die Gleise gelaufen sind, musste ein Lokführer am Donnerstagabend eine Schnellbremsung einleiten.