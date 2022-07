1 Die Reparatur des Oberleitungsschadens am Hauptbahnhof Mannheim wird noch dauern (Archivbild). Foto: imago images/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

Der Schaden an einer Oberleitung hat zu Verspätungen und Zugausfällen am Hauptbahnhof in Mannheim geführt. Die Reparatur zieht sich hin.















Am Dienstag hat der Schaden an einer Oberleitung zu Verspätungen im Fernverkehr und auch zu Zugausfällen im Nahverkehr geführt. Der Schaden war in der Nähe des Mannheimer Hauptbahnhofes aufgetreten. Am Vormittag hatten Fernzüge den Hauptbahnhof nicht anfahren können und mussten umgeleitet werden.

Nachdem die Reparatur am Vormittag begonnen hatten, konnten Züge am Dienstagmittag dort wieder halten und auch eine wegen der Störung unterbrochene Nahverkehrsstrecke zwischen Mannheim und Ludwigshafen wurde wieder freigegeben, teilte eine Bahnsprecherin weiter mit.

Die Reparatur des Schadens werde sich aber voraussichtlich bis Mittwochnachmittag hinziehen. Was die Ursache für den Defekt an der Oberleitung war, blieb weiter unklar.