Bahnhof Ludwigsburg: Streit eskaliert: Person stürzt auf die Gleise

Eine Frau und ein Mann sollen am Samstagabend am Bahnhof in Ludwigsburg in Streit geraten sein soll. Mehrere Fahrgäste versuchen zu schlichten – stattdessen entbrennt eine handfeste Auseinandersetzung.











Am Bahnhof in Ludwigsburg soll es am späten Samstagabend zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Personen gekommen sein, bei dem unter anderem auch ein Beteiligter auf die Gleise stürzte. Nun sucht die Bundespolizei nach Zeugen sowie möglichen Geschädigten des Vorfalls, bei dem noch Fragen offen sind.