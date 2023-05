8 Ein Mann, ein Bahnhof: Wenn es so einfach wäre, hätte Axel Müller einen leichten Job. Tatsächlich machen die viele Zuständigkeiten die Sache komplex. Foto: factum

Der Ludwigsburger Bahnhof hat wieder einen Manager. Es ist ein alter Bekannter mit großen Plänen: Axel Müller hat sich früher um die Innenstadthändler gekümmert.









Ludwigsburg - Die eine Hälfte der Unterführung im Ludwigsburger Bahnhof lässt schon erahnen, wie bald der ganze Rest aussehen soll: sauber. „Meine Arbeit wirkt“, sagt Axel Müller beim Anblick des von ihm beauftragten Putztrupps erfreut. Es klingt banal, ist es aber nicht. Wenn es Axel Müller nicht gäbe, würde am Bahnhof jeder machen, was er will – oder nix.