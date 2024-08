1 Die flüchtige Täterin konnte festgenommen werden (Symbolfoto). Foto: imago/Agentur 54 Grad/54° / Felix Koenig

Am Freitagvormittag kommt es am Ludwigsburger Bahnhof zu einem versuchten Raub. Die Polizei sucht Zeugen.











Die Kriminalpolizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Freitag gegen 11.45 Uhr am Bahnhof in Ludwigsburg ereignet hat. Eine 72-jährige Frau setzte sich am Bahnsteig des Gleis 2 auf eine Bank, um auf die S-Bahn nach Bietigheim zu warten. Auf der Bank saß bereits eine ihr unbekannte Frau, mit der sie ins Gespräch kam.