Unvermittelt zur Bahnsteigkante gestoßen - Security schockiert

1 Der Sicherheitsdienst hatte den Jugendliche aufgefordert, seinen E-Scooter zu schieben (Symbolbild). Foto: Simon Granville

Ein 17-Jähriger ist mit einem E-Scooter an einem Bahnsteig am Bahnhof in Ludwigsburg unterwegs. Der Sicherheitsdienst spricht den Jugendlichen an – doch die Situation eskaliert.











Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Bahnhof in Ludwigsburg sind am Freitagnachmittag von einem 17-Jährigen angegriffen worden. Einer der Männer wurde dabei sogar in Richtung der Bahnsteigkante geschubst, weswegen die Bundespolizei nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Auch der Versuch ist strafbar.