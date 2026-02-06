Unvermittelt zur Bahnsteigkante gestoßen - Security schockiert
Der Sicherheitsdienst hatte den Jugendliche aufgefordert, seinen E-Scooter zu schieben (Symbolbild). Foto: Simon Granville

Ein 17-Jähriger ist mit einem E-Scooter an einem Bahnsteig am Bahnhof in Ludwigsburg unterwegs. Der Sicherheitsdienst spricht den Jugendlichen an – doch die Situation eskaliert.

Zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Bahnhof in Ludwigsburg sind am Freitagnachmittag von einem 17-Jährigen angegriffen worden. Einer der Männer wurde dabei sogar in Richtung der Bahnsteigkante geschubst, weswegen die Bundespolizei nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Auch der Versuch ist strafbar.

 

17-Jähriger war auf E-Scooter auf dem Bahnsteig unterwegs

Eigentlich hatte die Auseinandersetzung harmlos angefangen: Der 17-Jährige war gegen 16.30 Uhr verbotenerweise mit einem E-Scooter den Bahnsteig entlang gefahren, woraufhin ihn die beiden 21- und 22-jährigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes ansprachen und aufforderten, den E-Scooter zu schieben. Daraufhin kam es wohl zunächst zu einer hitzigen Diskussion.

Unvermittelt soll der 17-Jährige dann plötzlich den 21-Jährigen in Richtung der Bahnsteigkante gestoßen haben. Daraufhin wurde der Jugendliche zu Boden gebracht und gefesselt, wobei er dem 22-Jährigen ins Gesicht schlug. Laut Bundespolizei trug keiner der Beteiligten größere Verletzungen davon.

 