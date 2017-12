Bahnhof Kornwestheim Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung mit Schere

Von red 14. Dezember 2017 - 16:26 Uhr

In Kornwestheim ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Foto: dpa

Zwei Jugendliche und ein junger Erwachsener geraten am Bahnhof Kornwestheim in einen Streit. Schließlich zückt einer eine Schere und verletzt die anderen beiden im Gesicht.

Kornwestheim - Am Bahnhof Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ist es am Dienstabend zu einer Auseinandersetzung gekommen. Daran beteiligt waren ein 16-, ein 15- und ein 20-Jähriger, die sich offenbar flüchtig kannten.

Ersten Ermittlungen zufolge gerieten die polizeibekannten Personen gegen 18.45 Uhr am Bahnsteig in Streit. In der Folge sollen der 15- und der 20-Jährige mehrmals auf den 16-Jährigen eingeschlagen haben, woraufhin dieser eine Art Nagelschere zückte und die beiden anderen im Gesicht und am Oberkörper verletzte. Zeugen riefen daraufhin die Polizei.

Verletzte von Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht

Die alarmierte Polizei traf die Verletzten in der Bahnhofsunterführung an, während der 16-Jährige im Nahbereich des Bahnhofs gestellt wurde. Ein Rettungswagen brachte die beiden jungen Männer in ein Krankenhaus.

Die genauen Tatumstände sowie die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0711/870350 entgegen genommen.