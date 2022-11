1 Die Polizei ermittelt nach einem Messerangriff in Kornwestheim wegen versuchter Tötung (Symbolbild). Foto: imago images/Ulrich Roth

Drei Unbekannte gehen in der Bahnhofsunterführung auf einen 32-Jährigen los. Das Opfer schafft es alleine bis in seine Wohnung in Ludwigsburg, wo ihn ein Bekannter findet.















Ein 32-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag in der Bahnhofsunterführung in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) niedergestochen worden. Das Opfer schaffte es anschließend noch allein in seine Wohnung nach Ludwigsburg, wo ihn ein Bekannter fand. Er wurde noch in der Nacht notoperiert und ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Nach Angaben des 32-Jährigen war er zwischen 1 und 2 Uhr in der Unterführung auf drei ihm unbekannte Männer getroffen, von denen einer ihn mit einem Messer attackierte und ihm Stichverletzungen an der Handfläche sowie am Bauch zufügte.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts und bittet Zeugen um Hinweise. Sie können sich unter 0800/1100225 melden.

Ungeklärter Angriff auch in Marbach

Ebenfalls noch nicht vollends geklärt ist ein Vorfall, der sich am Montag am Bahnhof in Marbach ereignete. Eine Zeugin hatte gegen 14 Uhr wegen eines Streits den Notruf gewählt. Eine Streife traf auf einen 47-Jährigen, dessen Wange blutete. Er gab an, dass die Wunde von einem Messer stamme. Später meldete sich der Angreifer, die Polizei nahm ihn in Benningen fest. Er sagte aus, er habe mit einem Schlüssel zugeschlagen zu haben.