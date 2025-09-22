Bahnhof Kornwestheim: Geplanter Riesenbau – Bahn reagiert auf Kritik aus dem Rathaus

Nachdem die Stadt Kritik an den Plänen der Bahn für ein neues Gebäude am Kornwestheimer Bahnhof geäußert hat, reagiert nun der Konzern. Hoffnung auf ein Entgegenkommen macht das nicht.
Selbst in der Eisenbahnstadt Kornwestheim, mit ihrem Umschlagbahnhof ein Zentrum des Güterverkehrs in Süddeutschland, scheint die Beziehung zwischen Kommune und Staatskonzern nicht sehr eng zu sein. Auf Kritik der Verwaltungsspitze an einem geplanten Riesenbau mit 23 Metern Höhe am Kornwestheimer Bahnhof reagiert die Bahn kühl.