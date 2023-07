1 Ein Zeuge beobachtet die Jungen bei der Tat und ruft die Polizei. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mit einem Stock angeln die Jungen die Süßigkeiten aus dem Automaten heraus. Jetzt müssen sie sich wegen „besonders schwerem Diebstahl" verantworten.









Vier Jugendliche sollen Süßigkeiten aus einem Snack-Automaten am Bahnhof Korntal geklaut haben. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Montag gegen 1 Uhr am Bahnsteig 3. Wie die Polizei berichtet, beobachtete ein 50- Jahre alter Zeuge die vier Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren dabei, wie sie mit einem Stock oder Ähnlichem die Waren aus dem Automaten angelten. Dabei entwendeten sie wohl zwei Schokoriegel. Der Zeuge alarmierte die Polizei.