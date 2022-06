7 Am Bahnhof in Weil der Stadt ist ein Mann ums Leben gekommen. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Nach einer Auseinandersetzung ist am Samstag in Weil der Stadt ein Mann ums Leben gekommen. Die Hintergründe sind unklar, die Polizei hat jetzt eine Sonderkommission eingesetzt – sie ermittelt wegen eines Tötungsdelikts.















Ein Mann steigt in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) in die S-Bahn Richtung Stuttgart ein und bricht noch im Eingangsbereich zusammen. Kurz darauf stirbt er. Nun ermittelt die Sonderkommission Kepler wegen eines Tötungsdelikts. Da die Polizei mit ihren Ermittlungen noch am Anfang steht, macht sie nur wenige Angaben. Bekannt ist bisher nur, dass es am Samstagabend am Weil der Städter Bahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam. Einer davon, das 63-jährige Opfer, wurde dabei so stark verwundet, dass der Mann vor Ort seinen Verletzungen erlag.

Die Polizei sucht nach Zeugen

Seit Pfingstsonntag ermittelt eine Sonderkommission unter dem Namen Kepler bei der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Die Untersuchungen laufen auf Hochtouren, berichtet die Polizei. Das Kriminaltechnische Institut des Landeskriminalamts unterstützt die Sonderkommission, ebenso sind Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz mit dem Fall befasst. Am Montag teilte die Polizei mit, dass das Opfer mittlerweile obduziert worden sei, um weitere Erkenntnisse zum Täter und zur Tatwaffe zu gewinnen.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Auffälliges bemerkt haben, sich unter der Nummer 08 00/10 02 25 an die Sonderkommission zu wenden. Der 63-Jährige hielt sich zur tatrelevanten Zeit sowohl im Bahnhofsbereich als auch auf dem Bahnsteig auf. Um 18.27 Uhr fuhr die S 6 aus Stuttgart ein. Wenige Minuten später stieg das Opfer in die wartende S 6 in Fahrtrichtung Stuttgart.