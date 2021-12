1 Beamten der Polizei sahen sich am Bahnhof in Bad-Cannstatt einer aggressiven Frau gegenüber. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine 55-Jährige sorgt für Aufregung am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt. Sie pöbelt, spuckt und bedroht die gerufenen Beamten der Polizei.















Link kopiert

Stuttgart - Eine 55-Jährige hat am Dienstagabend am Bahnhof in Stuttgart-Bad Cannstatt mehrere Reisende und Polizisten bepöbelt und bedroht. Laut Bericht der Polizei riefen Passanten Beamten der Bundespolizei wegen einer Frau, die am Bahnhof in Bad Cannstatt pöbelte und durch die Gegend spuckte. Die Beamten trafen auf die 55-Jährige, die sich weigerte, ihre Identität preiszugeben. Stattdessen bedrohte sie die Polizisten, heißt es im Bericht.

Schlussendlich konnten die Beamten die Identität der bereits polizeibekannten Frau feststellen und sprachen wegen ihres aggressiven Verhaltens einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich aus. Sie muss außerdem mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung rechnen.