Bahnhof in Marbach: Fahrgast streift Jugendlichen – und wird bedroht

Der Jugendliche fuhr in Richtung Stuttgart weiter. (Symbolbild)

Ein 30-Jähriger streift beim Aussteigen aus der S-Bahn in Marbach versehentlich einen Jugendlichen an der Schulter. Die Situation läuft aus dem Ruder.











Ein Jugendlicher soll am Samstagabend am Bahnhof in Marbach einen Reisenden bedroht haben. Der 30-Jährige war gegen 19.15 Uhr aus der S 4 gestiegen und hatte dabei versehentlich den nun Gesuchten an der Schulter gestreift, woraufhin es zum Streit kam. In dessen Verlauf soll der Jugendliche sein Gegenüber bedroht haben, ehe er mit drei Freunden in eine S-Bahn in Richtung Stuttgart stieg.