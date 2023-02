1 Die Polizei hat am Bahnhof in Ludwigsburg einen 33-Jährigen festgenommen. Foto: picture alliance/dpa/Patrick Seeger

Eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 31- und einem 33-Jährigen mündet in Handgreiflichkeiten. Einer der beiden wird festgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.









Ein 31-Jähriger ist am frühen Montagabend in Ludwigsburg bei einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte sich gegen 17 Uhr ein Streit zwischen ihm und einem 33-Jährigen hochgeschaukelt. Am Busbahnhof warfen sich die Männer böse Worte an den Kopf, anschließend verlagerte sich der Streit weiter ins Bahnhofsgebäude. Am Aufgang zu Gleis 1 soll der Ältere seinen Kontrahenten dann mit einem spitzen Gegenstand am Hals verletzt haben.

Das Opfer verhielt sich gegenüber den Polizisten, die nur kurz darauf am Bahnhof eintrafen äußerst aggressiv. Ihm wurden deshalb Handschellen angelegt, danach ging es ins Krankenhaus. Auch der mutmaßlich Angreifer befand sich noch am Bahnhof, die Beamten nahmen ihn dort fest. Später kam er wieder auf freien Fuß. Die Hintergründe der Tat müssen noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise geben können oder den Streit beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 141 / 18 53 53 zu melden.