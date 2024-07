Bahnhof in Ludwigsburg: Personen auf dem Gleis – Verspätungen bei den S-Bahnen

1 Der Bahnhof Ludwigsburg war am Freitag kurzzeitig gesperrt. Foto: IMAGO//Eibner-Pressefoto/Memmler

Am Freitagnachmittag ist der Bahnhof Ludwigsburg kurzzeitig für den Zugverkehr gesperrt. Aktuell ist er wieder freigegeben – aber es kommt immer noch zu Abweichungen auf zwei Linien.











Wer am Freitagnachmittag in Stuttgart und der Region mit der S-Bahn unterwegs ist, muss sich etwas gedulden. Denn Menschen auf dem Gleis am Bahnhof Ludwigsburg haben die Linien S4 und S5 aus dem Takt gebracht. Der Bahnhof war am Nachmittag kurzzeitig für den Zugverkehr gesperrt. Das teilte die S-Bahn Stuttgart auf X (ehemals Twitter) um 14.38 Uhr mit. Grund seien Personen auf dem Gleis. Die Sperrung sorgte für Verspätungen und Ausfälle auf den S-Bahn-Linien S4 und S4, heißt es in der Nachricht weiter.