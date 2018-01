Bahnhof in Ludwigsburg Ohrfeige wegen zu lautem Gelächter

Von red 17. Januar 2018 - 11:24 Uhr

Die Polizei sucht nach der genervten Frau, die in Ludwigsburg am Bahnhof Ohrfeigen verteilte. Foto: dpa

Wenn sich Teenager treffen, dann kann das schon mal lauter werden und auch nerven. Die Reaktion einer Frau auf lachende Mädchen in Ludwigsburg war jedoch alles andere als angemessen.

Ludwigsburg - Einen besonders kuriosen Fall bearbeitet momentan das Polizeirevier Ludwigsburg.

Wie die Polizei mitteilte, sind zwei 14 und 15 Jahre alte Mädchen am Dienstag gegen 17.35 Uhr im Bereich der öffentlichen Toiletten am Westausgang im Bahnhof in Streit mit einer unbekannten Frau geraten – vermutlich aufgrund ihres lauten Gelächters. Anschließend begaben sich die Jugendlichen in Richtung des Zentralen Busbahnhofs, wo sie erneut auf die Frau trafen. Hier soll die Frau den beiden Mädchen jeweils eine Ohrfeige gegeben haben.

Die Täterin wurde als etwa 20 bis 25 Jahre alt und circa 1,65 Meter groß beschrieben. Sie hat langes Haar, das zu einem Zopf gebunden war, und trug eine mantelähnliche dunkle Jacke, sowie helle Jeans.

Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07141/18-5353 entgegen.