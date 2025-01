Bahnhof in Ludwigsburg: Mann wird beim Aussteigen in den Rücken getreten

1 Die Polizei wurde von einem Zeugen alarmiert. (Symbolbild) Foto: Imago/U. J. Alexander

Einem 36-Jährigen wurde am Dienstagabend am Bahnhof in Ludwigsburg in den Rücken getreten. Wie die Polizei mitteilt, stieg der Mann gegen 17.30 Uhr am Bahnsteig 2 aus der S 5, als ihn ein 21-Jähriger zunächst anrempelte und schließlich trat. Zeugen hatten berichtet, dass der 36-Jährige den Jüngeren darauf zur Rede stellte, woraufhin es zu einer Rangelei zwischen den Männern kam, an der auch ein Begleiter des Angreifers beteiligt war.