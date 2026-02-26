Bahnhof in Ludwigsburg: Männer sprühen 47-Jährigem Reizstoff in die Augen

1 Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Ein 47-Jähriger ist in Ludwigsburg in der Nähe des Bahnhofs von Unbekannten angegriffen worden. Sie sollen ihn unter anderem mit Reizstoff besprüht haben.











Ein 47-Jähriger ist am Mittwochnachmittag in der Nähe des Bahnhofs in Ludwigsburg unvermittelt von mehreren Unbekannten attackiert worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Mann gegen 15 Uhr in der Myliusstraße aufgehalten, als ihn plötzlich vier bis fünf Männer angingen. Diese sollen ihm unter anderem Reizstoff in die Augen gesprüht haben.