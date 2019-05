1 Am Ludwigsburger Bahnhof hat ein Mann randaliert. Foto:

Am Ludwigsburger Bahnhof hat die Polizei einen betrunkenen Mann aufgegriffen. Er war aggressiv, hat die Beamten beleidigt, bespuckt und beim Abtransport sogar einen Polizisten in die Hand gebissen.

Ludwigsburg - Eine Personenkontrolle am Ludwigsburger Bahnhof ist am Mittwochabend gegen 19.35 Uhr außer Kontrolle geraten. Die Polizei wollte einen 27-Jährigen überprüfen. Der stark alkoholisierte Mann verhielt sich gegenüber den Polizeibeamten sofort aggressiv und respektlos. Die Aushändigung seines Ausweises verweigerte er zunächst. Schließlich fing er an, wild mit den Armen in Richtung der Polizeibeamten zu gestikulieren. Als diese das unterbinden wollten, setzte sich der Mann körperlich zur Wehr.

Bei der Durchsuchung finden sich Drogen

Die Polizisten drückten den jungen Mann zu Boden und fesselten ihn. Sie transportierten ihn zum Polizeirevier Ludwigsburg. Auch dabei verhielt sich der Mann weiterhin aggressiv, biss einen Beamten in die Hand, spuckte die Beamten an und beleidigte diese. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen wurden Substanzen aufgefunden, bei denen es sich laut Polizeiangaben vermutlich um Betäubungsmittel handelt. Nach einem Verhör und der Datenerfassung wurde der 27-Jährige auf freien Fuß gesetzt.

Zwei Verletzte nach der Kontrolle

Ein Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Der Tatverdächtige erlitt ebenfalls leichte Blessuren durch die von ihm verursachten Auseinandersetzungen. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollzugsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung sowie Drogendelikten rechnen.

Es ist nicht der erste Fall, in dem Polizisten angegriffen werden, solche Vorfälle nehmen auch im Kreis Ludwigsburg zu, wie der frühere Ludwigsburger Polizeipräsident Frank Rebholz kürzlich zu seinem Abschied erklärt hat.

Der Bahnhof ist ein Kriminalitätsschwerpunkt

Der Ludwigsburger Bahnhof ist immer wieder der Ort für Gewalttätigkeiten, Schlägereien und Straftaten. Häufig kommt es auch zu Raubüberfällen, vor allem nachts. Erst im Februar gingen zwei Männer aufeinander los, im Januar wurden Taschendiebe noch am Bahnsteig verhaftetet. Die Polizei ordnet den Bahnhof als Kriminalitätsschwerpunkt ein – allein in der Gegend rund um den Bahnhalt werden mehr Straftaten verübt als im gesamten restlichen Stadtgebiet.