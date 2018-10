Bahnhof in Ludwigsburg Bar-Besucher wird ausgeraubt

Von red/pho 08. Oktober 2018 - 12:21 Uhr

Die Täter schlugen dem Mann ins Gesicht, so dass dieser zu Boden ging (Symbolfot0). Foto: dpa

Ein Mann verlässt am Sonntagnachmittag eine Bar am Ludwigsburger Bahnhof. Unbekannte packen und schlagen ihn bis er all seine Wertsachen herauszurückt. Jetzt ermittelt die Kripo.

Ludwigsburg - Die Kriminalpolizei Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen Raubs gegen bislang noch unbekannte Täter. Nach Angaben der Polizei passierte die Tat folgendermaßen: Ein 41 Jahre alter Mann verließ am Sonntag gegen 15.30 Uhr eine Bar am Bahnhof in Ludwigsburg. Mehrere Täter griffen ihn daraufhin von hinten an. Sie hielten ihn fest und schlugen ihn ins Gesicht, so dass der Mann zu Boden ging.

Die Täter erbeuteten eine dreistellige Bargeldsumme

Anschließend forderten die Unbekannten den Mann auf, seine Taschen zu leeren. Die Täter nahmen den Geldbeutel, ein Handy sowie persönliche Dokumente des 41-Jährigen an sich. Im Geldbeutel soll eine dreistellige Bargeldsumme gewesen sein. Über die Täter ist bisher nur bekannt, dass es sich um etwa vier bis fünf Personen handelte. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07141/18-9 zu melden.